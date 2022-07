Kim Kardashian : Sage à Paris avec sa fille North et sa mère, devant Nicole Kidman mystérieuse et amoureuse

Un clan soudé... et amoureux de mode! A l'occasion du défilé Balenciaga qui se déroulait ce mercredi 6 juillet 2022 à Paris dans le cadre de la Fashion Week, Kim Kardashian était de sortie accompagnée de deux invitées très spéciales : sa mère, Kris, et sa fille aînée North. Et la fillette, âgée d'à peine neuf ans, n'a rien à envier à sa mère et à sa grand-mère côté mode !

Toute en noir, vêtue d'un long tee-shirt et de chaussures imposantes, elle a impressionné les invités avec son naturel. Cachée derrière de grandes lunettes de soleil, tout comme les autres membres de sa famille, elle n'a pas quitté la main de sa grand-mère, elle qui vivait là l'un de ses premiers défilés importants. Kris Jenner, bien plus habituée à ce genre d'événements, était souriante avec sa longue robe noire.

Kim, quant à elle, était très sage avec sa robe couleur corbeau et ses cheveux blonds noués en un chignon bas. Posant pour Balenciaga avec une rose dans la main, elle a fait sensation loin de son petit ami, l'humoriste Pete Davidson et de ses trois autres enfants Saint (6 ans et demi), Chicago (4 ans) et Psalm (3 ans), sûrement restés avec leur père Kanye West aux Etats-Unis.

Mais la famille Kardashian n'était pas la seule à avoir fait le déplacement jusque dans la capitale française pour cet événement mode : en effet, on a également pu y croiser la papesse de la mode, Anna Wintour, toujours présente pour ce genre de moments, François-Henri Pinault (sans sa femme Salma Hayek) et Emily Ratajkowski, sage dans une robe noire ample. Bella Hadid a également défilé dans une robe verte également oversize.

Nicole Kidman fait le show

Mais celle qui a encore une fois fait le show, c'est bien Nicole Kidman ! Déjà présente la veille pour la présentation de la collection dans une tenue un peu étrange, l'actrice australienne est revenue voir le défilé d'abord dans une jupe en cuir noir, avec d'étranges lunettes sur le nez qui rappelaient son masque porté la veille. Puis elle a défilé pour Balenciaga elle aussi, sublime dans une robe argentée, une rose blanche à la bouche. Toujours très classe, elle était cette fois accompagnée de l'homme de sa vie, son mari Keith Urban. Le couple, très amoureux, vient de fêter ses 16 ans de mariage mais semble toujours aussi proche... même si pour cette fois, ils n'ont pas posé ensemble. Leurs filles, Sunday (14 ans) et Faith (11 ans et demi) ne semblaient pas être présentes.