Nicole Kidman nostalgique d'Eyes Wide Shut ? Son look étrange provoque l'incompréhension...

Nicole Kidman se serait-elle crue de nouveau dans le film Eyes Wide Shut ? Pas impossible, lorsque l'on voit le look qu'elle avait choisi ce mardi pour le défilé Balenciaga qui se déroulait à Paris ! L'actrice australienne est en effet arrivée avec un masque noir sur le nez qui rappelait les plus belles scènes de ce film de Stanley Kubrick qu'elle avait interprété plus jeune avec son époux de l'époque, Tom Cruise.

Visiblement opaque, l'accessoire ne lui laissait pas la possibilité de bouger énormément mais elle a heureusement pu être aidée d'un garde du corps pour rentrer à l'hôtel devant tous les photographes, plutôt étonnés de ce choix. Et le reste de son look était tout aussi étrange : en haut, un body noir très échancré et mettant son corps en valeur. En bas, un jean très large et sans forme, beaucoup trop long et accompagné d'escarpins noirs !

Un nouveau style plutôt étrange qu'elle n'a pas expliqué mais qu'elle a parfaitement assumé, elle qui peut largement se le permettre : à 55 ans, elle est toujours aussi belle qu'au début de sa carrière ! Cette semaine, elle se rendra sûrement dans d'autres défilés parisiens et innovera peut-être dans d'autres styles, qui sait ?

Une semaine parisienne qu'elle semble vivre en solo : ce mardi, son mari Keith Urban ne l'a pas accompagnée au défilé, sans doute resté aux Etats-Unis où il est actuellement en tournée. Mais pas de signes d'éloignement entre eux pour autant : fin juin, tous deux se sont échangé de belles déclarations d'amour pour leurs 16 ans de mariage et semblent plus proches que jamais.

Leurs deux filles, Sunday Rose, 14 ans et Faith Margaret, 11 ans, semblent également être restées aux USA avec leur papa. Très protégées des paparazzis, les deux préados ne sont jamais exposées par leurs parents et grandissent tranquillement loin de la lumière.

Tout comme les deux premiers enfants de l'actrice, d'ailleurs, dont la vie est très secrète : nés en 1992 et 1995, Isabella et Connor, ses aînés, adoptés avec Tom Cruise, ne se livrent jamais aux médias. On sait simplement qu'ils ne seraient pas très proches de leur mère en raison de la scientologie qu'ils ont choisi de suivre comme leur père.