Nicole Kidman méconnaissable : son visage ultra lisse sur une photo interpelle

Nicole Kidman s'est toujours montrée ambigue à propos de son recours à la chirurgie ou autre substance pour conserver l'apparence de sa jeunesse. "Je porte de l'écran total et je ne fume pas. Je prends soin de moi-même? Je suis très fière de pouvoir dire ça, avait expliqué la star à Marie Claire en 2011 tout en reconnaissant avoir eu recours à des injections. J'ai essayé le Botox. Et je n'ai pas aimé le résultat. Je n'utilise donc plus cette substance. D'ailleurs, le fait de ne plus faire d'injections sert beaucoup mieux mon jeu d'actrice. Vous savez, je fais partie d'une génération de femmes qui aiment tester des trucs." L'actrice avait confirmé son choix de se priver de botox en 2013 dans le journal italien La Repubblica : "Pas de chirurgie pour moi. J'ai fait du Botox, malheureusement, mais j'ai arrêté et maintenant je peux de nouveau bouger mon visage."

Les fans de l'actrice oscarisée pourront retrouver le visage aux mille vies de leur idole dans la future série d'Amazon, Expats, qui mettra en scène la vie d'une communauté d'expatriés à Hong Kong.