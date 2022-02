Nicole Kidman : Bisou d'amour à son mari Keith Urban pour la Saint-Valentin

L'histoire d'amour de Nicole Kidman et Keith Urban a commencé en 2005. Ils se sont mariés le 25 juin 2006 à la chapelle du Cardinal Cerretti Memorial, à Sydney, en Australie. Les deux époux sont parents de deux filles : Sunday Rose et Faith Margaret, âgées de 13 et 11 ans.

Avant d'épouser et de fonder une famille avec le chanteur de country, Nicole Kidman a été mariée à l'acteur Tom Cruise. Ils s'étaient rencontrés en 1989, peu avant le début du tournage du film Jours de tonnerre (dont ils partageaient l'affiche) et s'étaient mariés l'année suivante, lors du réveillon de Noël, en 1990. Nicole et Tom ont eu deux enfants, une fille adoptée et un garçon, prénommés Isabella et Connor (29 et 26 ans). Ils se sont séparés en 2001 et ont divorcé la même année.

Après ce divorce, Nicole Kidman a été fiancée à Lenny Kravitz. Elle a ensuite fréquenté le rappeur et producteur de musique Q-Tip. Tom Cruise a lui aussi refait sa vie avec Katie Holmes (avec qui il a eu une fille, Suri, désormais âgée de 15 ans). Il aurait ensuite fréquenté l'actrice Hayley Atwell, sa partenaire dans le prochain Mission Impossible.