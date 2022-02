Diaporama Nicole Kidman : Bisou d'amour à son mari Keith Urban pour la Saint-Valentin

Nicole Kidman a posté une nouvelle photo de son mari Keith Urban et elle pour la Saint-Valentin.

Nicole Kidman et Keith Urban s'embrassent à la plage. Photo publiée le 14 février 2022.

4 / 16

Nicole Kidman et son mari Keith Urban assistent à l'avant-première du film "Being The Ricardos" à Sydney. Le 15 décembre 2021