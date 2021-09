Tom Cruise à nouveau célibataire : c'est déjà fini Hayley Atwell

Leur couple n'a même pas été officialisé qu'il appartiendrait déjà au passé. Alors qu'ils avaient semblé confirmer les rumeurs de romance en s'affichant ensemble de la finale féminine de tennis à Wimbledon, en juillet 2021, Tom Cruise et Hayley Atwell auraient déjà rompu. Devenus très proches sur le tournage du film Mission Impossible 7, les acteurs auraient décidé de mettre un terme à leur (très) courte histoire. Une source a d'ailleurs confié à The Sun : "La période de tournage ensemble a été très intense. Ils s'entendaient vraiment bien, mais ils ont décidé de redevenir amis. Mais ils sont toujours heureux de travailler ensemble. C'est dommage, mais c'est la vie. Ils s'entendent toujours bien."

L'ex de Nicole Kidman et Katie Holmes, qui retrouve le rôle d'Ethan Hunt dans le septième opus de Mission Impossible, et Hayley, qui incarne Grace, ont passé une grande partie de l'année 2020 à tourner le film à travers le Royaume-Uni, ainsi qu'à Rome, Venise et en Norvège. Une source avait déclaré au Sun en décembre dernier : "Tom et Hayley se sont entendus dès le premier jour. Avec le confinement et toutes les difficultés qui ont suivies, ils se sont rapprochés encore plus et ils sont devenus presque inséparables. Ils se sont rencontrés après de nombreuses heures de travail sur le film, et elle est allée dans sa maison à Londres. Ils s'entendent à merveille et semblent tous deux très heureux".

Malgré cette séparation présumée, l'Américain de 59 ans et sa partenaire britannique de 39 ans devront prochainement assurer toute la promotion du long-métrage lors de sa sortie au cinéma, le 28 septembre prochain en France. Un film d'autant plus attendu qu'il a subi de nombreuses déconvenues tout au long de sa préparation, au point de voir Tom Cruise perdre son son sang-froid.