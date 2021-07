Tom Cruise flirte à Wimbledon : il irradie au côté de Hayley Atwell, sa compagne présumée

En tribunes, Tom Cruise, Hayley Atwell et Pom Klementieff ont suivi la rencontre avec attention, et même fait quelques grimaces lors d'échanges impressionnants entre les deux finalistes. Ashleigh Barty s'est finalement imposée en trois sets, 6-3, 6-7, 6-3. Elle a reçu son trophée des mains de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, tout juste sortie d'isolement (elle a été cas contact de Covid-19) et sublime dans une robe verte Emilia Wickstead.

En assistant à la finale simple dames de Wimbledon, Tom Cruise et Hayley Atwell alimentent les rumeurs amoureuses dont ils font l'objet depuis le mois de décembre. Les deux stars, qui étaient épaule contre épaule dans les tribunes (un rapprochement physique qui ne trompe pas) seraient en couple et vivraient leur relation le plus discrètement possible.

Profiteront-ils de leur séjour à Londres pour assister à la finale simple messieurs de Wimbledon, qui oppose Novak Djokovic à Matteo Berrettini ce dimanche 11 juillet 2021 ? Seront-ils ensuite dans les tribunes de Wembley, où se joue dimanche soir la finale de l'Euro 2020 entre l'Angleterre et l'Italie ? Tom et Hayley pourraient vivre un week-end très sport !