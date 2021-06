Tom Cruise au bout du rouleau : le tournage de 'Mission: Impossible 7' encore interrompu...

L'acteur de 58 ans avait alors perdu ses moyens et copieusement insulté les membres de la production. "Nous créons des milliers d'emplois pour vous, bande d'enc****. Je ne veux plus jamais voir ça. Jamais ! Et si vous n'êtes pas virés et que je vous vois faire ça encore une fois, vous êtes virés. Si quelqu'un de cette équipe le fait, ça y est. Toi, toi et toi aussi. Et toi, ne refais plus jamais ça. Pas d'excuse. Vous pouvez vous en plaindre aux gens qui ont perdu leurs p*tains d'emplois parce que notre industrie s'éteint. Elle ne paiera pas pour leur nourriture ou l'éducation de leurs enfants. C'est avec ça que je dors chaque nuit. Le futur de cette p*tain d'industrie !", avait crié Tom Cruise, secrètement enregistré.

Depuis, le tournage avait repris, visiblement dans de bonnes conditions. Tom Cruise, sa partenaire (et potentielle nouvelle compagne) Hayley Atwell et tous leurs collaborateurs s'étaient rendus à Rome, puis dans les comtés de Yorkshire et Bedfordshire, en Angleterre, pour continuer le tournage de Mission: Impossible 7.

La sortie en salles du film, promise au 25 mai 2022, pourrait à nouveau être repoussée.