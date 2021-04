Tom Cruise : Très proche d'Hayley Atwell, sa nouvelle chérie présumée...

Si leur romance venait à être officialisée, Tom Cruise mettrait officiellement fin à un célibat qui aura duré un peu plus de 8 ans. En décembre, une source du Sun a affirmé avec assurance que le héros de la saga Mission: Impossible sort bel et bien avec Hayley Atwell et passe l'essentiel de son temps hors tournage avec elle. Ils auraient récemment été aperçus main dans la main lors d'une projection à Londres.

"Tom et Hayley se sont bien entendus dès le premier jour. Le confinement, et toutes les difficultés qui en ont découlé, les a encore plus rapprochés et ils sont devenus presque inséparables, rapportait l'informateur du Sun. Ils se sont vus après le travail, et elle s'est rendue dans son appartement de Londres. Ils s'entendent à merveille, et tous deux semblent très heureux."

Tom Cruise n'a pas vécu de relation amoureuse connue du public depuis celle avec Katie Holmes. Les parents de la grande Suri (15 ans) s'étaient rencontrés en 2005 et mariés le 18 novembre 2006. Leur divorce a été prononcé le 9 juillet 2012. Depuis, Katie Holmes a aussi retrouvé l'amour, d'abord avec l'acteur et chanteur Jamie Foxx, et désormais avec le restaurateur Emilio Vitolo Jr.