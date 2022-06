Tom Cruise : À 29 ans, sa fille Isabella a beaucoup changé, mais lui ressemble tant

Les rares confidences de Nicole Kidman sur ses enfants Isabella et Connor

Nicole Kidman avait dérogé à la règle en 2018 quand elle avait confié au magazine australien Who : "Je suis très discrète sur tout ça. Je dois protéger toutes ces relations. Je sais à 150% que je donnerais ma vie pour mes enfants parce que c'est mon devoir." Elle est aussi la maman de Sunday (12 ans) et Faith (10 ans), fruits de ses amours avec le chanteur de country Keith Urban. Sur le lien entretenu par Bella et Connor avec l'église de Scientologie, elle avait simplement commenté : "Ils sont adultes. Ils sont capables de prendre leurs propres décisions. Ils ont choisi d'être scientologues et, en tant que mère, mon job est de les aimer."