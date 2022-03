François-Henri Pinault en famille à la Fashion Week, avec ses deux filles et Salma Hayek

Salma Hayek a épousé François-Henri Pinault en premières noces le 14 février 2009, à la mairie du 6e arrondissement. Le couple qui vient de commémorer ses noces de muguet (correspondant à 13 ans de mariage) avait accueilli sa fille Valentina Paloma un an et demi plus tôt, le 21 septembre 2007.

Avant de rencontrer Salma Hayek, François-Henri Pinault était marié à Dorothée Lepère. Les deux ex-époux sont parents de deux enfants, un garçon et une fille prénommés François et Mathilde Pinault (25 et 21 ans). L'homme d'affaires a aussi un deuxième fils, Augustin (16 ans), né de sa relation avec le top model canadien Linda Evangelista.

L'été dernier, la famille Pinault s'était montrée soudée après la mort de Florence Rogers-Pinault. La fille de l'industriel François Pinault, soeur de François-Henri Pinault et belle-soeur de Salma Hayek est décédée au mois de septembre et a été inhumée le 8, après une messe funèbre à l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement. La défunte avait 58 ans.

"Mon amie et ma chére belle-soeur. Aujourd'hui tu t'envoles vers l'inconnu et plus jamais je ne pourrai te serrer dans mes bras. Mais la sensation de ta gentillesse, de ta force, ta joie de vivre, ainsi que la lumière éternelle des étoiles qui brillaient dans tes yeux et plus que tout la résonance de ton rire, vivront dans mon coeur pour toujours. Repose en paix Florence Rogers Pinault", avait écrit Salma Hayek en hommage à Florence Rogers-Pinault sur Instagram.