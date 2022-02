Linda Evangelista défigurée : son fils Augustin avait remarqué des changements, elle raconte

Linda Evangelista fut un des top models les plus en vogue de la planète, a participé aux défilés des plus grandes maisons et fait la couverture des magazines les plus prestigieux. Aujourd'hui, elle sort de sa réserve après s'être cachée pendant des années, suite à une procédure cosmétique qui l'a métamorphosée. Le traitement a même affecté sa relation avec son fils unique, à qui Linda a longtemps caché la vérité.

"Je ne devrais pas être un poids pour mon enfant. Il ne devrait pas avoir à me supporter. Ce n'est pas son job", confie une Linda Evangelista émue à People. Le mannequin de 56 ans apparait en couverture du nouveau numéro du magazine, à qui elle raconte ses dernières années passées à l'abri des regards. Linda a été défigurée par le traitement CoolSculpting, une technique médicale qui promet de détruire les cellules graisseuses du corps ou du visage par le froid. Elle a subi sept séances entre août 2015 et février 2016, qui ont provoqué l'apparition d'hyperplasie adipeuse paradoxale, une complication rare qui a les effets inverses de ceux recherchés au départ.

Maman, tu te souviens quand tu étais drôle ?

Cette opération de body contouring a affecté sa santé, son quotidien et ses rapports avec Augustin, son fils unique aujourd'hui âgé de 15 ans. "Il me disait : 'Maman, tu te souviens quand tu étais drôle ? Tu te souviens quand tu rigolais tout le temps ? Pourquoi tu ne ries plus ?' Je hais les répercussions que ça a eues sur ma relation avec lui", explique Linda à People.



Elle ajoute : "L'élever de sorte à ce qu'il sache qu'il est beau et que nous sommes tous beaux est important pour moi. C'est terrible que je le pense vraiment, sauf que ça ne s'applique pas pour moi."

Linda Evangelista révèle enfin qu'elle a attendu avant de se confier à l'adolescent sur ce scandale : "Je lui ai dit qu'il entendrait des choses, et il a répondu qu'il s'en foutait et qu'il était là pour moi."