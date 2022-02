Linda Evangelista défigurée et traumatisée : tous les handicaps dont elle souffre

"J'ai adoré être sur les podiums. Maintenant, je suis terrifiée à l'idée de croiser quelqu'un que je connais", avoue Linda Evangelista dans sa dernière interview en date. Elle vit cachée depuis des opérations de chirurgie esthétique ratées, qui a laissé de terribles séquelles. Le top model a du s'adapter à ces changements et raconte sa nouvelle vie.

C'est avec People que Linda Evangelista s'est entretenue ! L'icône mode de 56 ans pose en couverture du nouveau numéro du magazine. Elle y montre son visage et son corps, transformés par un traitement de body contouring suivi entre août 2015 et février 2016. La procédure a provoqué l'apparition d'hypertension pulmonaire chez Linda, qui a subi deux autres liposuccions en juin 2016 et juillet 2017.

"Ce n'était même pas un peu mieux. Les bosses, c'est de la protrusion discale. Et elles sont dures. J'aurais des irritations au point de me mettre à saigner si je marche habillée d'une robe et sans gaine. Parce que ce n'est pas un frottement de graisse molle, mais de graisse dure", confie Linda Evangelista à People.

L'ex-compagne de l'ancien footballeur Fabien Barthez a aussi précisé au magazine qu'elle ne pouvait plus allonger ses bras le long de son corps, et montre en photo un excédant de graisse sous son aisselle.