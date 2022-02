Linda Evangelista défigurée par la chirurgie : elle se montre enfin en photos, témoignage bouleversant

Linda Evangelista a fini de se cacher ! L'ex-mannequin, aujourd'hui âgée de 56 ans, apparait pour la première fois depuis plus de cinq ans dans des photos dévoilées par le site américain People, ce mercredi 16 février 2022. Jusqu'à présent, elle faisait tout pour ne plus se montrer, victime d'un acte de chirurgie esthétique qui l'a laissée défigurée.

"J'ai adoré être sur les podiums. Maintenant, je suis terrifiée à l'idée de croiser quelqu'un que je connais. Je ne peux plus vivre comme cela désormais, cachée et honteuse. Je ne pouvais plus vivre avec cette souffrance encore plus longtemps. J'ai hâte d'enfin prendre la parole", confesse Linda Evangelista, décrite "en pleurs" par People qui a décroché une interview exclusive. L'ancienne top model, qui a posé pour plus de 700 couvertures de magazines au cours de sa carrière dont 11 fois pour le mythique Vogue américain, ne veut plus se cacher mais admet cependant avoir énormément de mal avec sa nouvelle apparence. "Je ne me regarde plus dans les miroirs, cette personne ne me ressemble pas", dit-elle.