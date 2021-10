Linda Evangelista et Fabien Barthez : Une histoire d'amour entre passion, épreuves et ruptures

Linda Evangelista ne s'est pas montrée en public depuis cinq ans ! Elle en a récemment dévoilé la raison : un passage entre les mains de chirurgiens esthétiques qui ont raté son opération à tel point qu'elle a porté plainte. L'ancien top model brillait pourtant de beauté du temps de sa gloire. Notamment lorsqu'elle resplendissait d'amour au bras de son ancien compagnon, Fabien Barthez.

En 1998, Linda Evangelista se met en couple avec le footballeur français Fabien Barthez. Une histoire d'amour intense qui s'interrompt brutalement en 2000 avant qu'elle ne reparte de plus belle l'année d'après et se termine définitivement en 2002. Pendant cette période, la belle Canadienne aujourd'hui âgée de 56 ans avait même partagé un toit avec l'ancienne star des pelouses du temps où il évoluait à Manchester United. "Je crois que cela a été dur au début quand nous avons emménagé ici (...) On était un peu isolé au début. On ne connaissait pas grand monde et parfois ce n'était pas dur à vivre mais pas simple non plus", confiait-elle à Manchester Evening News.

Installé dans un bel appartement, le couple avait fini par prendre ses marques. "Fabien et moi adorons le nouvel appartement. C'est vraiment génial de pouvoir simplement quitter l'appartement et aller se promener en ville. Il y a tant à faire ici et je crois vraiment que Manchester est un super endroit", ajoutait-elle. A cette époque, elle s'était déjà plus ou moins retirée des podiums et aspirait à plus de tranquillité. Cette période avait aussi été marquée par de possibles fiançailles, le journal évoquant "une grosse bague à son doigt (...) le couple ayant été fiancé à un moment, bien qu'elle ne confirme pas si cela était toujours d'actualité."

Entre Linda Evangelista et Fabien Barthez, l'histoire a été faite de hauts et de bas. Le couple a notamment connu un malheur : la perte d'un bébé. En 1999, alors qu'elle était enceinte, la mannequin fait une fausse couche à six mois de grossesse précisait les sites People et Evening Standard. L'ancienne star des défilés deviendra finalement maman en 2006 d'un fils prénommé Augustin James né d'une histoire avec François-Henri Pinault.

Nettement plus discret sur sa romance passée, Fabien Barthez avait brièvement évoqué son histoire avec Linda Evangelista à l'occasion du documentaire Euro 2000, l'histoire secrète des Bleus. Alors qu'Emmanuel Petit relatait les coulisses d'une soirée très arrosée, il révélait que Linda y avait assisté et invité ses deux frères. "On n'a pas bu un verre quoi, on s'est torché la gueule avec les frangins de Linda... waouh ! Nous on avait pas l'habitude de boire en plus. C'était chaud !", disait-il. Et Fabien de confirmer : "Ouais, c'était chaud ! (...) J'ai fini les jambes en l'air sous perf."