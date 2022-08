Linda Evangelista défigurée après une opération ratée... sa dernière couverture de Vogue surprend !

Linda Evangelista est en couverture du magazine Vogue version britannique (édition septembre 2022). Cette couverture marque le retour de l'ex top-model dans le mannequinat après une opération de médecine esthétique, le cryolipolyse, qu'elle a subi. Cette technique qui consiste à enlever la graisse par le froid l'aurait rendue "méconnaissable".

Pourtant sur cette couverture, Linda Evangelista est loin d'être méconnaissable. On aperçoit en gros plan son visage entouré par un foulard rouge qui brille de mille feux. On reconnaît parfaitement son visage angélique qui a fait son charme dans les années 90 (elle a d'ailleurs été en couple avec le footballeur Fabien Barthez). Linda Evangelista a été la première à réagir à cette couverture dans Vogue : "Ce ne sont pas ma mâchoire et mon cou dans la vraie vie, a-t-elle déclaré. Mais pour les photos, je pense toujours qu'on est là pour créer des fantasmes. Toutes mes insécurités sont prises en charge dans ces photos, alors je dois faire ce que j'aime faire", a-t-elle ajouté. Selon elle, sa maquilleuse Pat McGrath a "délicatement dessiné son visage, sa mâchoire et son cou à l'aide de ruban adhésif et d'élastiques."