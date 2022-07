Linda Evangelista défigurée par la chirurgie : enfin la fin du calvaire ?

Celle qui déclarait que cette opération l'avait empêchée de gagner sa vie grâce au mannequinat a une bonne raison de vouloir aller de l'avant ! Quelques jours plus tôt, Linda Evangelista dévoilait le résultat de la prochaine campagne de publicité de la marque Fendi dont elle est l'égérie.

Une sacrée victoire pour elle qui pensait ne plus jamais avoir l'occasion de faire ce qu'elle a toujours aimé faire : "J'ai adoré être sur les podiums. Maintenant, je suis terrifiée à l'idée de croiser quelqu'un que je connais, déclarait-elle à People en février dernier. Je ne me regarde plus dans les miroirs, cette personne ne me ressemble pas." Cette fois-ci, Linda Evangelista semble bel et bien de retour !