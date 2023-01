Linda Evangelista défigurée par la chirurgie : l'ex-mannequin réapparaît, le sourire retrouvé

Dans un outfit vert kaki, l'ex-mannequin Linda Evangelista était difficilement reconnaissable ce mercredi 25 janvier 2023 à l'avant-première du film Magic Mike's Last Dance à South Beach en Floride (voir notre diaporama). Pour rappel, après avoir disparu des radars pendant des années, l'ancienne star des podiums refaisait surface en septembre 2021 en déposant plainte contre une clinique de chirurgie esthétique (Zeltiq Aesthetics Inc, la maison mère derrière CoolSculpting), affirmant alors avoir été déformée du visage par celle-ci. Elle réclamait notamment la somme de 50 millions de dollars de dommages et intérêts.

Quelques mois plus tard, en février 2022, la maman d'Augustin, né en 2006 de sa précédente relation avec François-Henri Pinault, posait pour le magazine People, dévoilant ainsi sa nouvelle apparence. "Je ne me regarde plus dans les miroirs, cette personne ne me ressemble pas", regrettait-elle dans les pages du média américain, avant d'expliquer les raisons de ce fiasco. Dans les trois mois ayant suivi un traitement qu'elle prenait et qui était censé détruire ses cellules graisseuses par le froid à l'aide d'appareils approuvés par la FDA (l'agence de santé américaine, ndlr), elle avait constaté que plusieurs zones de son corps se mettaient à gonfler et durcir jusqu'à s'engourdir. À savoir son menton, ses cuisses ou encore sa poitrine.

Je perdais la tête

"J'ai essayé de régler cela par moi-même, pensant que je faisais quelque chose de mal. J'en suis arrivée à ne plus manger du tout, je perdais la tête", se souvenait-elle, précisant qu'après cet incident, elle était retournée chez le médecin pour lui montrer les dégâts, avant que celui-ci ne lui annonce qu'elle était victime d'hyperplasie adipeuse paradoxale. Une complication rare, qui toucherait moins de 1% des patients de CoolSculpting.

La compagnie avait alors proposé à l'ex-compagne de Fabien Barthez de lui payer une liposuccion des zones gonflées avec le médecin de son choix pour "arranger les choses". Mais devant signer un accord de confidentialité, elle avait refusé, préférant payer de sa poche deux opérations (en juin 2016 et juillet 2017), qui ne lui ont finalement pas permis de retrouver son corps d'antan...

Après ce témoignage, Linda Evangelista avait signé sa première publicité depuis son opération, pour la grande maison Fendi.