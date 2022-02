Obsèques de Thierry Mugler : François Vincentelli et sa compagne Alice Dufour, Jack Lang... l'adieu des VIP

Thierry Mugler est mort le 23 janvier 2022. Une disparition soudaine qui a ému la planète mode tout comme ses proches, son compagnon Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz en tête. Les obsèques du couturier avaient lieu ce 4 février, dans la capitale.

Les proches de Manfred Thierry Mugler - un surnom apparu ces dernières années, en même temps que sa métamorphose physique - étaient donc réunis ce jeudi dès 11h, au temple protestant de l'Oratoire du Louvre, sur la chic rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement de la capitale. On a pu voir apparaitre quelques personnalités pour cette messe hommage comme l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Ce dernier, accompagné de sa femme Monique, avait fait polémique dans les années 1980 en apparaissant à l'Assemblée nationale dans un costume sombre à col Mao, évidemment sans cravate, imaginé par Mugler. Ce dernier était alors en plein essor après avoir lancé sa propre maison la décennie d'avant.

On a aussi vu la chanteuse Cindy Sander - prise sous l'aile de Thierry Mugler et qui est dévastée par sa disparition -, la créatrice Chantal Thomass et son mari Michel Fabian, François Vincentelli et sa compagne Alice Dufour, la photographe Dominique Issermann (qui signe le superbe portrait en noir et blanc du défunt, exposé à l'entrée du temple)...

Les modeux anonymes ont aussi rendu hommage au défunt couturier en optant pour des tenues flamboyantes, du chapeau XXL au manteau léopard en passant par des escarpins perlés. Une manière de mettre en avant la puissance de la mode et comment elle peut aider les gens à se libérer. Thierry Mugler aimait particulièrement soigner ses défilés et y mélanger les genres artistiques. "J'ai toujours pensé que la mode ne se suffisait pas à elle-même et qu'il fallait la montrer dans son environnement musical et théâtral", disait cet ancien danseur, dans des propos rapportés par l'AFP. Aujourd'hui, le rideau se baisse derrière lui mais pas sur son oeuvre, qui ces dernières années encore était saluée par les stars qui faisaient appel à lui, comme Kim Kardashian pour l'habiller au Met Gala de New York...