Mort de Thierry Mugler : Dévasté, son compagnon lui déclare son amour en vidéo

Thierry Mugler (devenu Manfred Thierry Mugler) est né à Strasbourg en décembre 1948. Il s'est installé à Paris à l'âge de 20 ans et a lancé sa carrière de designer en 1973, en créant sa propre marquée baptisée "Café de Paris". L'année suivante, il fonde la maison "Thierry Mugler" et se démarque grâce à ses silhouettes structurées et sophistiquées, et ses présentations de collections spectaculaires.

Thierry Mugler s'était retiré de la mode en 2002 mais a continué à collaborer avec les célébrités les plus populaires. Madonna, Lady Gaga, Cardi B, Kim Kardashian ou encore Beyoncé ont porté ses tenues d'archives. Certaines d'entre elles sont exposées au Musée des Arts Décoratifs à Paris, dans une rétro intitulée "Thierry Mugler, Couturissime".

Thierry Mugler se disait architecte de son propre corps. L'artiste disparu avait subi plusieurs opérations de chirurgie après un grave accident qui l'avait défiguré. "Mon corps est en perpétuel chantier", confiait-il en 2017. En octobre 2021, sur le plateau de l'émission Quotidien présentée par Yann Barthès, il précisait : "Disons qu'il y a eu des occasions, avec l'accident tant qu'à faire, au lieu de retourner en chirurgie pour enlever des broches en acier, je me suis dit pourquoi pas. Parce que c'est logique. J'aime bien transformer et arranger les gens. C'est logique dans ma recherche d'architecture."