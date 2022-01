"Tu es l'amour de ma vie" : Mort de Thierry Mugler, son dernier compagnon lui rend hommage

Dimanche 23 janvier, Thierry Mugler est mort a annoncé son agent à l'AFP. Le créateur âgé de 73 ans est décédé "de façon inattendue" a-t-il annoncé, sous le choc. La planète mode pleure sa disparition tout comme ses amis et son dernier compagnon, qui lui a rapidement rendu hommage.

C'est sur son compte Instagram que Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, dernier compagnon connu de Thierry Mugler, a pris la parole. Il a posté deux photos de lui et du défunt couturier. "Tu seras toujours présent dans mon coeur. Le seul et unique amour de ma vie. Je n'arrêterai jamais de t'aimer, tu es l'amour de ma vie", a-t-il commenté en légende. Le couple menait une vie discrète, loin des mondanités du show business mais s'affichait à quelques occasions sur les réseaux sociaux. Ainsi, en décembre dernier, on pouvait voir que Thierry Mugler et son compagnon étaient en voyage en Pologne. Quelques mois plus tôt, en septembre précisément, le créateur prenait la pose avec Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz sur le photocall de l'exposition rétrospective qui lui est consacrée, Couturissime, présentée au Musée des arts décoratifs à Paris.

Thierry Mugler, qui avait opéré une transformation physique ces dernières années, avait brièvement eu l'occasion d'évoquer son histoire d'amour avec Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, un artiste visuel installé à Berlin, en Allemagne. Interrogé par le magazine Numéro Homme, en 2017, le couturier déclarait alors : "J'ai une sacrée personne. Complète, libre, réalisée, sublime. On est ensemble depuis trois ans." Depuis son retrait du monde de la mode, en 2002, Thierry Mugler avait de son côté investi plusieurs domaines artistiques. Il avait notamment lancé les Mugler Follies, à Paris.