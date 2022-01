Cindy Sander effondrée par la mort de Thierry Mugler, "son papa de coeur"

C'est une bien triste nouvelle que nous apprenons, la mort du styliste et couturier Thierry Mugler à l'âge de 73 ans. Ami des stars, c'est la chanteuse Cindy Sander, 43 ans, qui a réagi avec le plus d'émotions dans la nuit de dimanche à lundi sur son compte Instagram. L'ex candidate de Nouvelle star (qui se disait manipulée par la prod') a publié un long hommage à "son papa de coeur", revenant ainsi sur sa transformation physique, spécialité du couturier : "Aujourd'hui mon coeur est lourd vous étiez mon étoile, celui qui a cru en moi quand plus personne n'y croyait, Mon papa de coeur. Vous m'avez transformé, donné une chance incroyable de monter sur la plus belle scène d'Europe. Vous étiez mon pilier. Vous avez changé ma vie. Et aujourd'hui vous rejoignez les étoiles. Je vous dis encore un grand merci. Pour tout ce que vous avez accompli pour moi. Vous resterez à jamais mon étoile."

En effet, l'interprète de papillon de lumière avait perdu 45 kilos ces dernières années, et était même apparue en bikini pour quelques photos impressionnantes, au côté du célèbre styliste proche de Kim Kardashian. Ce dernier avait radicalement influencé la carrière de la chanteuse en lui offrant une place dans son show monumental à Berlin, The Wyld sur l'une des plus grandes scènes d'Europe au Friedrischstadt Palast, faisant d'elle une véritable star en Allemagne. Elle confiait chez nos confrères de France bleu en 2014 : "Thierry Mugler m'a dit que j'étais un diamant brut qu'il fallait tailler petit à petit." Thierry Mugler apparait également comme producteur du dernier Ep de Cindy Sander sorti en 2017. Le message de la chanteuse était accompagné d'un cliché des deux amis.