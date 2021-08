Cindy Sander incroyablement amincie : photo en bikini pour afficher sa nouvelle silhouette !

Elle a bien changé depuis La Nouvelle Star. En 2008, Cindy Sander s'était présentée devant le jury, à l'époque composé d'André Manoukian, Lio, Sinclair et Philippe Manoeuvre. Sa prestation n'avait pas séduit, pire encore la chanteuse avait été lourdement moquée. Treize ans plus tard, l'interprète de Papillon de lumière traîne une belle carrière derrière elle... et s'affiche méconnaissable.

Dimanche 15 août 2021, Cindy Sander s'est saisie de son compte Instagram afin de partager une nouvelle photo. Sur ce cliché, la chanteuse affiche une silhouette incroyablement amincie ! En bikini, un chapeau sur la tête et sans maquillage, "au naturel", elle se dévoile métamorphosée. En légende de cette belle photo, Cindy Sander fait savoir qu'elle profite de quelques jours de vacances. Plus encore, elle indique être "heureuse", "fière d'[elle]", "avec [ses] défauts" et bien décidée à "profiter de la vie et de l'instant présent".