Mort de Thierry Mugler : Cindy Sander a pris une décision radicale depuis sa disparition

Le monde de la mode est en berne depuis le décès de Thierry Mugler, mort le 23 janvier 2022 à Vincennes. Pour Cindy Sander, la perte de ce mentor, de cette étoile est lourde de sens. C'est pourquoi elle a décidé de prendre une décision radicale, vis-à-vis de la suite de sa carrière. "J'ai mis un terme à mes contrats depuis sa disparition, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Télé 7 Jours. Il a fait de moi celle que je suis, et je lui dois beaucoup, mais j'étais enfermée dans une cage dorée. J'ai envie de voler de mes propres ailes."

Son conte de fées, vous le connaissez sans doute. Bafouée, moquée dans l'émission Nouvelle Star, Cindy Sander avait été repérée par Thierry Mugler, qui l'avait aidée à se métamorphoser et avait fait d'elle la star de la comédie musicale The Wyld. Aujourd'hui, la maman d'Enzo a d'autres rêves en tête, celui de participer à l'émission Danse avec les stars ou de partager un duo avec Slimane ou Julien Doré - le message est passé. Les téléspectateurs la retrouveront d'ailleurs dans un tout autre contexte, sur France 2, prochainement dans un épisode de Fort Boyard !

Pour réaliser ses ambitions professionnelles, Cindy Sander est en train de se composer une nouvelle équipe et recherche actuellement un producteur. Le vendredi 4 février 2022, la chanteuse aux cheveux de feu avait fait le déplacement jusqu'à Paris pour dire "adieu" à Thierry Mugler, lors des obsèques organisées au temple protestant de l'Oratoire du Louvre. "Aujourd'hui mon coeur est lourd, écrivait-elle sur les réseaux le jour de sa mort. Vous étiez mon étoile, celui qui a cru en moi quand plus personne n'y croyait. Mon papa de coeur. Vous m'avez transformé, donné une chance incroyable de monter sur la plus belle scène d'Europe. Vous étiez mon pilier. Vous avez changé ma vie. Et aujourd'hui vous rejoignez les étoiles. Je vous dis encore un grand merci. Pour tout ce que vous avez accompli pour moi. Vous resterez à jamais mon étoile."

Retrouvez l'interview de Cindy Sander dans le magazine Télé 7 Jours n°3245.