"Je lui en veux terriblement" : Abusée par un de ses oncles, Cindy Sander bouleversée révèle son "calvaire"

C'est une chanteuse devenue culte pour toute une génération : Cindy Sander a définitivement marqué les esprits dans les années 2000 ! Candidate malheureuse de la Nouvelle Star, elle avait été humiliée par le jury avant de sortir quelques mois plus tard la chanson (non moins culte !) Papillon de Lumière et de triompher sur Internet, où le clip a fait plusieurs millions de vues.

Un succès éphémère qui n'a pas réussi à lancer sa carrière et malgré plusieurs apparitions dans des émissions de téléréalité, la jeune femme est rapidement retombée dans l'oubli. Relancée par le créateur Thierry Mugler, qui en avait fait sa muse de 2014 à 2017, elle s'est fait très discrète ces dernières années, marquée par des drames personnels, qu'elle a accepté de confier aux caméras de TF1 pour leur émission Que sont-ils devenus, diffusée en deuxième partie de soirée ce samedi 16 juillet 2022.

Et elle a notamment abordé une épreuve très difficile, qui a drastiquement changé son rapport au corps : pendant son enfance, elle a en effet été victime d'inceste. "J'ai vécu des attouchements sexuels d'un de mes oncles, étant très petite fille. Aujourd'hui, j'en parle ouvertement, je lui ai même pardonné", raconte-t-elle d'abord, des larmes dans la voix, avant de préciser que son agresseur est décédé aujourd'hui.

Assise au bord d'une piscine, la chanteuse a ensuite continué, bouleversée : "Je me suis dit que pour faire la paix avec mon âme, il faut que je fasse la paix avec lui, même si je lui en veux terriblement parce que c'est ce qui m'a donné beaucoup de complexes sur mon corps". Mariée avec Sébastien depuis plus de 20 ans, elle a expliqué que son "calvaire" s'était apaisé brutalement après des années de souffrance : "Le jour où on m'annonce qu'il est décédé... Pour moi, ça a été une libération".

La jeune femme a également perdu son frère récemment, un manque qui lui pèse au quotidien mais qu'elle tente d'apprivoiser en se disant qu'il veille sur elle d'en haut, la "mettant sur le bon chemin". Deux drames très difficiles pour Cindy Sander, qui refuse cependant de se laisser abattre : à 44 ans, elle n'a pas renoncé à sa carrière et compte bien percer dans le chant, notamment grâce à sa communauté de followers, qu'elle entretient beaucoup.