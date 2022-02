Obsèques de Thierry Mugler : Cindy Sander accablée par le deuil, mais flamboyante, en son honneur

Depuis l'annonce du décès du couturier, survenu le 23 janvier dernier, à 73 ans, sa protégée Cindy Sander n'a eu de cesse de partager son deuil avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Le duo avait révélé sa surprenante amitié en 2014, au moment d'annoncer le nouveau spectacle The Wyld, produit et mis en scène par Thierry Mugler, avec Cindy Sander dans le rôle principal. Le styliste a ensuite produit le premier album de la chanteuse en 2017. "Certains diront que ce n'était que mon producteur, mais pour moi il était bien plus il a fait partie de ma vie de notre vie. À mon papa de coeur. Mon étoile", a-t-elle notamment confié sur son compte Instagram.

Peu après l'annonce de la mort de Manfred, elle avait également partagé : "Aujourd'hui mon coeur est lourd vous étiez mon étoile, celui qui a cru en moi quand plus personne n'y croyait (...). Vous m'avez transformée, donné une chance incroyable de monter sur la plus belle scène d'Europe. Vous étiez mon pilier. Vous avez changé ma vie." Si elle reconnaît s'être quelque peu laissée aller ces derniers jours, accablée par le chagrin et la fatigue, elle qui d'ordinaire reste si active et apprêtée, Cindy Sander a promis à ses fans qu'elle se "reprendra en main" une fois l'étape des obsèques passée.