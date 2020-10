Cindy Sander "aurait sombré" sans Sébastien Braun, son mari depuis 28 ans

Depuis sa métamorphose hallucinante pour la comédie musicale The Wyld, on sait qu'un ange gardien veille sur Cindy Sander. En 2010, Thierry Mugler a repéré le talent extrême de la chanteuse et a décidé d'en faire son projet. Un véritable pied de nez à tous ceux qui décriaient son passage dans l'émission Nouvelle Star... et à toutes les moqueries ignobles qui ont suivi. Mais dans l'ombre, l'artiste bénéficie d'un autre soutien sans faille. Un amour de longue date : son époux, qu'elle a rencontré à l'âge de 13 ans, Sébastien Braun. "Il est mon premier amour et je suis le sien, raconte-t-elle au magazine Gala. S'il est un roc, s'il n'a jamais douté ni même baissé les bras, et m'a toujours relevée, il a beaucoup souffert lui aussi. Je souhaite à tout le monde de rencontrer un Sébastien. Le prince charmant existe vraiment, j'en ai la preuve vivante depuis vingt-huit ans."

Sans lui, j'aurais sombré

Cindy Sander signe un retour en force, cette fois-ci du côté de la France. Véritable star de la chanson en Allemagne, où elle travaille sous la coupe de "Manfred" Thierry Mugler, la chanteuse sort un ouvrage autobiographique intitulé De l'ombre à la lumière, le 26 octobre aux éditions NomBre7. L'occasion de revenir sur son enfance passée dans l'Est de la France, entourée de ses onze frères et soeurs... et de rendre hommage à son mari qui est aussi son ami, son manager, le père de son fils Enzo et son coiffeur. "Sans lui, j'aurais sombré, depuis toujours nous ne formons qu'un, poursuit-elle. J'ai une chance folle. Même si j'ai souffert par ailleurs, je suis gâtée dans ma vie privée."

Je me suis laissé manipuler comme une marionnette

On a découvert Cindy Sander, esthéticienne à mi-temps, en 2008 dans l'émission Nouvelle Star - la sixième saison, remportée par Amandine Bourgeois. Un mauvais moment à passer pour la jeune femme qui avait été vivement critiquée par le jury, dont André Manoukian et Lio. Cet "accident de la vie", comme elle l'appelle, a tout de même bouleversé son destin. "J'étais naïve à l'époque, regrettait-elle sur les ondes de France Bleue. Je me suis laissé manipuler comme une marionnette, je me suis laissé guider par des gens qui n'en valaient pas le coup et aujourd'hui, j'ai compris comment ça se passe." La "petite chenille" s'est transformée en "papillon de lumière" sous nos yeux, et elle mène aujourd'hui une très jolie carrière. N'en déplaise à ceux qui n'y auraient jamais cru...

