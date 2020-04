Cindy Sander, sublime, dévoile ses courbes divines en maillot de bain

Héroïne du spectacle The Wylde, Cindy Sander doit rester éloignée des scènes allemandes à cause de la pandémie du coronavirus. Mais qu'à cela ne tienne. Sur Youtube, elle a dévoilé un titre, dont les mots résonnent sur une mélodie signée Marc Lavoine, intitulé Chansons solidaires. "La musique m'a toujours aidée à traverser les épreuves, explique-t-elle. Celle qui nous touche tous aujourd'hui nous rassemble. Alors, je vous offre ce texte pour apporter, à ma manière, un peu de réconfort." Et quand il ne s'agit pas de musique, elle a toujours le coeur à rire. Cindy Sander, enfermée chez elle, s'est entre autres prêtée au jeu du Pillow Challenge et a osé sortir la robe à paillettes et les talons hauts pour jeter les poubelles. Le secret de nous pour atteindre le bonheur, le voici sans doute...