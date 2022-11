Cindy Sander sulfureuse : elle se passe de soutien-gorge pour un look osé et ultra sexy

En 2008, le grand public a fait la connaissance de Cindy Sander dans l'émission La Nouvelle Star. Sa prestation, quelque peu moquée, avait alors rapidement fait le tour de la Toile. La chanteuse s'était servie de ce buzz pour sortir son single Papillon de Lumière, devenant ainsi un personnage incontournable des années 2000 avant de retomber dans l'oubli.

C'est grâce au regretté couturier Thierry Mugler que Cindy Sander a fait un retour en force sur le devant de la scène. Il l'avait rencontrée et engagée dans l'un de ses shows, The Wyld à Berlin mais surtout, il avait réussi à la façonner en femme fatale. Avec lui, la jeune femme avait réussi à perdre une quarantaine de kilos et devenait rousse. Un physique qu'elle a réussi à garder avec le temps, grâce à une hygiène alimentaire des plus saines. "Lorsque j'ai travaillé avec Mugler, j'ai perdu plus de 40 kilos. Aujourd'hui, je ne fais plus de régime, depuis maintenant un an, je mange cétogène. C'est un mode alimentaire qui consiste à réduire les glucides, je carbure désormais au gras et j'ai perdu à nouveau 10 kilos. [...]Avec l'alimentation cétogène, on inverse les rôles, je mange des glucides mais différemment. Je ne me prive de plus rien", confiait-elle.

Je m'aime et je m'accepte comme je suis

C'est donc avec assurance qu'elle se dévoile désormais régulièrement sur ses réseaux sociaux. Lundi 14 novembre justement, elle est apparue plus sexy que jamais vêtue d'un short gainant très court, de talons hauts et d'une veste de smoking noire, laquelle était ouverte avec absolument rien en dessous. A travers cette vidéo, Cindy Sander a souhaité inciter au mouvement body positive. "Bien dans mon corps, stop les complexes. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Personne n'est parfait Et alors ? Ose", a-t-elle légendé. Et d'ajouter : "Ma vidéo est un message pour toutes les femmes. Stop au jugement, stop les critiques, stop stop juste OSE".