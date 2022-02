"Je ne me prive plus" : Cindy Sander a perdu 10 kilos supplémentaires sans faire de régime

Petit retour en 2008 : Cindy Sander, une jeune trentenaire se présente au casting de La Nouvelle Star. Avec de jolies rondeurs, elle chante de façon plutôt théâtrale malgré une puissance vocale certaine. Sa prestation est plutôt moquée par le jury mais devient culte et Cindy Sander, qui sortira par la suite le single Papillon de Lumière devient un personnage incontournable des années 2000.

Si la lumière s'est un peu écartée d'elle depuis plusieurs années, la chanteuse a pourtant fait une rencontre qui a changé sa vie et lui a redonné confiance en elle : le couturier Thierry Mugler. Décédé il y a quelques jours, il l'avait rencontrée et engagée dans l'un de ses shows, The Wyld. Mais celui qui était obsédé par son apparence et avait fait beaucoup de chirurgie esthétique, avait surtout changé l'image de la jeune femme en lui faisant perdre près de 40 kilos et en la faisant devenir rousse.

"Il m'a proposé d'être la vedette du show The Wyld à Berlin. Cela m'a demandé trois ans de travail. J'ai fait beaucoup de sport et j'ai perdu 40 à 45 kilos. Je suis devenue rousse et je me sentais plus femme que jamais" avait-t-elle expliqué au Journal des Femmes en mars 2021. Invitée de l'émission Chez Jordan après les obsèques de son mentor, elle en a dit un peu plus sur sa perte de poids spectaculaire.

"Lorsque j'ai travaillé avec Mugler, j'ai perdu plus de 40 kilos. Aujourd'hui, je ne fais plus de régime, depuis maintenant un an, je mange cétogène. C'est un mode alimentaire qui consiste à réduire les glucides, je carbure désormais au gras et j'ai perdu à nouveau 10 kilos. [...]Avec l'alimentation cétogène, on inverse les rôles, je mange des glucides mais différemment. Je ne me prive de plus rien".

Pas de chirurgie donc, pour elle, à l'inverse de son ami Thierry Mugler : "Ce qui est drôle, c'est qu'on m'a dit que j'ai fait de la chirurgie au visage mais pas du tout. Je n'ai rien fait du tout. Quand on perd beaucoup de poids, le visage change automatiquement. Thierry Mugler m'a rendu plus belle que jamais, il m'a façonnée, on n'a pas eu besoin du bistouri".

Dévastée par le décès de celui qui a cru en elle depuis le début, Cindy Sander a assisté aux obsèques du couturier ce vendredi 4 février.