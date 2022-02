Obsèques de Thierry Mugler : son compagnon effondré, la famille face au deuil

Adieu Manfred Thierry Mugler. Le couturier français, légende de la mode qui ne faisait plus que des collaborations ponctuelles ces dernières années (avec Beyoncé pour sa tournée ou pour Kim Kardashian au MET Gala...), est mort le 23 janvier 2022 à 73 ans. Ses obsèques ont été annoncées tardivement par sa famille, laquelle se retrouvait ce jeudi 4 février, à Paris.

Rendez-vous était donné pour 11h au temple protestant de l'Oratoire du Louvre, sur la chic rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement de la capitale. On a vu arriver petit à petit les proches de Thierry Mugler dont son dernier compagnon, l'artiste visuel Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, qui a eu l'occasion de partager des mots d'amour bouleversants sur Instagram. Effondré mais digne, ce dernier a partagé sa peine immense avec des proches du créateur dont la photographe Dominique Issermann dans laquelle il est tombé dans ses bras. C'est d'ailleurs une superbe photo en noir et blanc - à une époque où son étonnante transformation physique n'était pas encore flagrante - prise par celle-ci qui était exposée à l'entrée du temple. A l'arrivée du cercueil, Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz a aidé à le transporter à l'intérieur.

Le défunt Thierry Mugler, qui n'avait pas d'enfant, était honoré par sa famille et ses amis en cette journée très éprouvante. C'est d'ailleurs son frère Gérard Mugler qui avait annoncé la date et le lieu des obsèques du créateur disparu dans un communiqué publié dans le carnet du Figaro. Un faire-part également signé par les neveux de Thierry Mugler, Johanna (dont il était également le parrain) et Arnaud. Ces derniers pouvaient ainsi faire leurs ultimes adieux au couturier qui avait lancé sa propre maison de couture à son nom dans les années 1970.

Pour rappel, l'oeuvre de Thierry Mugler est actuellement à découvrir au travers de l'exposition Couturissime, présentée au Musée des arts décoratifs à Paris. Pour célébrer le créateur, le Musée des beaux-arts de Montréal - MBAM - a produit et mis en itinérance cette rétrospective unique, qui retrace la singularité de l'homme qui a révolutionné la haute couture et le parfum.