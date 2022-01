Mort de Thierry Mugler : quand le couturier évoquait sa "tronche défoncée"

C'est une terrible nouvelle pour le monde de la mode : Thierry Mugler est mort. Son décès, dimanche, a été rapporté par son agent, évoquant alors une disparition "survenue de façon inattendue". Pour l'heure, il semble que le défunt créateur de 73 ans soit mort de cause naturelle. L'artiste avait surpris le grand public ces derniers temps par son physique sur lequel il s'était confié avec sincérité.

Thierry Mugler n'a jamais caché avoir été adepte de chirurgie esthétique, une pratique découverte après un aléa de la vie. "J'ai subi une reconstruction faciale suite à un grave accident de gym qui m'a complètement défoncé la tronche. Mon corps est en perpétuel chantier (...) Est arrivé un moment où je me suis dit : remettons les choses dans l'ordre, pour aller plus loin et plus haut", avait-il ainsi confié en 2017 dans Numéro Homme.

Le créateur, qui se faisait appeler Manfred Thierry Mugler depuis quelques années, avait été défiguré partiellement au visage et avait "profité" de l'occasion pour faire des changements volontaires à son apparence. "Disons qu'il y a eu des occasions, avec l'accident tant qu'à faire, au lieu de retourner en chirurgie pour enlever des broches en acier, je me suis dit pourquoi pas. Parce que c'est logique. J'aime bien transformer et arranger les gens. C'est logique dans ma recherche d'architecture", ajoutait-il sur le plateau de Quotidien, en 2021.

Selon son attaché de presse Jean-Baptiste Rougeot, Thierry Mugler avait encore des projets sous le bras, lui qui avait multiplié les créations artistiques diverses depuis son retrait du monde de la mode en 2002, notamment avec les Mugler Follies, et devait annoncer de nouvelles collaborations en début de semaine. Actuellement, Thierry Mugler est à découvrir au travers de l'exposition Couturissime, présentée au Musée des arts décoratifs à Paris. Pour célébrer le créateur, le Musée des beaux-arts de Montréal - MBAM - a produit et mis en itinérance cette rétrospective unique, qui retrace la singularité de l'homme qui a révolutionné la haute couture et le parfum.