Mort de Thierry Mugler : Le grand couturier et créateur décédé "de façon inattendue"

D'après Jean-Baptiste Rougeot, la mort du styliste Thierry Mugler est survenue de façon inattendue. Le grand couturier avait encore des projets et devait annoncer de nouvelles collaborations en début de semaine, a-t-il indiqué.

Thierry Mugler, puis Manfred Thierry Mugler, est né à Strasbourg en décembre 1948. Enfant rêveur et solitaire, il s'est installé à Paris à l'âge de 20 ans, et a crée sa propre griffe "Café de Paris" en 1973, avant un an plus tard de fonder la société "Thierry Mugler", imposant ses silhouettes structurées et sophistiquées. Metteur-en-scène dans l'âme, il avait organisé des présentations publiques spectaculaires de ses créations. Le défilé qu'il avait mis en scène au Palais de Tokyo à Paris en 1990 était le décor du clip de feu George Michael Too Funky, que le créateur avait réalisé également. Il s'était aussi lancé dans la création de parfums, inventant notamment son modèle "Angel", un flacon emblématique. Depuis septembre, Thierry Mugler était à l'affiche d'une exposition au Musée des arts décoratifs à Paris intitulée "Thierry Mugler, Couturissime", conçue par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM).

Retiré de la mode en 2002, Thierry Mugler continuait d'être adoré par les icônes de la pop culture d'aujourd'hui qui arborent encore ses tenues d'archives pour les grandes occasions, comme Lady Gaga, Cardi B, Kim Kardashian ou encore Beyoncé. Cette dernière a écrit sur son site "Repose en paix Thierry Mugler", accompagnant son message d'une photographie en noir et blanc. La chanteuse Diana Ross a partagé sur Twitter une photo avec le créateur français lors d'un de ses défilés à Paris en 1990, avec ces mots: "Vous allez me manquer, Thierry Mugler, c'était un moment merveilleux dans nos vies."