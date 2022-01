Cindy Sander relookée par Thierry Mugler : "Il a dépensé beaucoup d'argent pour moi"

La chanteuse Cindy Sander s'est exprimée ce lundi chez nos confrères du Parisien sur la mort de son ami et père spirituel, Thierry Mugler.

Après lui avoir rendu hommage sur Instagram, l'interprète de Papillon de lumière en a dévoilé un peu plus sur leur relation si particulière : "C'est inimaginable de le perdre. Il voyageait beaucoup ces derniers temps, à Berlin, Paris, Miami, il avait tout le temps des idées. Il a toujours été en pleine forme, nous nous étions parlé à son anniversaire le 21 décembre puis pendant les fêtes. Nous avions encore plein de projets ensemble."

Le couturier avait su mettre sa créativité, et son argent, au service de la chanteuse pour relancer sa carrière après ses débuts mitigés à La Nouvelle star, en lui offrant le rôle principal de la comédie musicale The Wyld, mise en scène à Berlin, la ville du créateur. "Je n'ai pas de mots pour le remercier, je lui dois tellement. Il a changé ma vie. Il m'a rendu belle autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, il m'a redonné confiance en moi. Quand toutes les portes se sont fermées, Manfred a été le seul, pardonnez-moi ce terme, qui a eu les couilles de croire en moi et de me donner ma chance, a-t-elle déclaré avant de poursuivre, Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'étais une petite fille de la campagne, rondelette, mes dents n'étaient pas super belles, ma peau non plus... Il a dépensé beaucoup d'argent pour moi, m'a offert les meilleurs coachs. Il m'a transformée, il m'a Muglérisée. Il m'a rendue à part, comme lui était à part. Il était visionnaire et savait embellir les femmes."

Thierry Mugler conservait de grandes ambitions pour sa protégée et envisageait même un retour en France : "On avait un projet ensemble au début de la crise sanitaire, on préparait de belles choses. Il a toujours été très fier de moi. Il était très malin. Il m'avait fait passer pour une chanteuse québécoise en faisant écouter mes chansons aux producteurs français pour leur prouver qu'ils avaient juste des a priori sur mon nom et mon image. Il voulait qu'on revienne en force en France. J'aurais tellement aimé boucler cette boucle avec lui..."