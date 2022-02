Cindy Sander : Le sourire retrouvé après le deuil, baiser à son mari et show endiablé

Dévastée par la mort de Thierry Mugler, celui qui l'avait prise comme vedette de son spectacle The Wyld, Cindy Sander retrouve peu à peu le moral. La chanteuse âgée de 43 ans, découverte par le grand public lors de son passage à l'émission Nouvelle Star, était vue toute sourire, le samedi 19 février à Paris.

En effet, elle donnait une représentation à l'occasion de la soirée d'ouverture du Faust Club Restaurant Bar, sous le pont Alexandre III, dans le chic 7e arrondissement de la capitale. Cindy Sander avait mis le paquet pour ce moment festif, apparaissant dans une robe scintillante, crinière flamboyante réalisée par Yoren De Lola et maquillage signé Kim Bourhila. Micro en main, elle a fait le show reprenant notamment le tube I Will Survive et, bien évidemment, son propre succès Papillon de lumière. En grande forme, déchaînée et portée par l'amour des fêtards, elle mettait ainsi derrière elle le temps de quelques heures le deuil qu'elle a récemment traversé à la mort de son ami Thierry Mugler.

Sur Instagram, partageant une photo d'elle se préparant pour la soirée, Cindy Sander a d'ailleurs écrit : "Même si tu n'es plus là, je n'abandonnerai pas. Même si tu n'es plus là, je me battrai c'est comme ça. Même si tu n'es plus là, je garderai confiance en moi. Même si tu n'es plus là, tu seras fière de moi." Nul doute que le défunt couturier, qui s'était lancé dans d'autres activités artistiques après avoir quitté le monde de la mode en 2002, serait ravi de voir que sa protégée poursuit son rêve.

Lors de cette soirée, Cindy Sander a notamment été repérée au côté du loufoque Téo Lavabo mais aussi et surtout auprès de son discret mari Sébastien Braun. Le couple a échangé quelques baisers, un instant immortalisé en photos. Pour rappel, la chanteuse l'a connu quand elle avait 13 ans et ils ne se sont jamais quittés ! ""Il est mon premier amour et je suis le sien. S'il est un roc, s'il n'a jamais douté ni même baissé les bras, et m'a toujours relevée, il a beaucoup souffert lui aussi. Je souhaite à tout le monde de rencontrer un Sébastien. Le prince charmant existe vraiment, j'en ai la preuve vivante depuis vingt-huit ans", avait-elle confié en 2020 à Gala.