Kim Kardashian renversante dans une tenue torride face à Yseult et Adèle Exarchopoulos au défilé Balenciaga

Les mannequins femmes et hommes, séparés du public par les parois transparentes d'un pavillon du parc des expositions du Bourget, ont défilé en cercle sous les flocons et sur une épaisse neige d'une allure saccadée, en posant bien le pied pour ne pas glisser. De l'autre côté de la paroi, il faisait très froid en attendant le défilé qui a commencé, comme bien souvent dans la mode, avec du retard. Des spectateurs ont alors revêtu les T-shirts ukrainiens.

Des tenues noires et des sacs à dos évoquant des sacs poubelle ont ouvert le défilé. Certains hommes étaient à moitié nus portant des boxers et des baskets, les jambes non couvertes, extrêmement vulnérables sous la neige. Un homme en total look jaune et une femme en robe bleue aérienne et traîne ont clôturé le défilé.

"La guerre en Ukraine a réveillé la douleur et les traumatismes que j'avais en moi depuis 1993, lorsque que la même chose est arrivée dans mon pays natal et que je suis devenu un réfugié pour toujours, écrit Demna, rapporte l'AFP. J'ai pensé par moments à annuler le show pour lequel moi et mes équipes ont travaillé dur (...) Mais je me suis rendu compte qu'annuler le défilé reviendrait à se rendre, à se résigner face au mal qui m'a déjà tellement blessé pendant près de 30 ans". "Le défilé n'a pas besoin d'être expliqué. Il est dédié au courage, à la résistance et à la victoire de l'amour et de la paix", a-t-il conclu.