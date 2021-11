Salma Hayek honorée à Hollywood : sa fille Valentina lui vole la vedette en plumes et cuissardes

Le 19 novembre 2021, la carrière cinématographique de Salma Hayek a été célébrée à l'occasion d'une soirée sur le célèbre Hollywood Walk of Fame à Hollywood. L'actrice a découvert sa prestigieuse étoile en compagnie du maire de Los Angeles, Eric Garcetti, de l'acteur Adam Sandler et de la réalisatrice oscarisée Chloe Zhao. Salma Hayek (de son vrai nom Salma Valgarma Hayek Jiménez) était accompagnée de son époux François-Henri Pinault mais aussi de leur fille Valentina Paloma, âgée de 14 ans.

Très chic dans une petite robe noire, l'actrice de 55 ans a posé avec sa fille, déjà très à l'aise sur le red carpet. Habillée avec une mini robe noire ornée de plumes et d'une veste noire, la jeune fille avait également opté pour des cuissardes en cuir. Une tenue plutôt sexy pour la fille de Salma Hayek et du PDG du groupe Kering, qui a attiré tous les regards lors de cette soirée. Un événement qui a eu lieu juste avant la sortie du film House of Gucci, dans lequel l'actrice incarne une médium prénommée Pina Auriemma.

Il s'agit du troisième tapis rouge pour la jolie Valentina Paloma, qui avait déjà été aperçue avec sa maman le 18 octobre et le 27 octobre, lors de l'avant-première du film Marvel Les Eternels à Londres, mais aussi à Los Angeles. "Je n'aurais pas pu être mieux accompagnée pour la première des Éternels à Los Angeles !" avait confié l'actrice, très fière de sa fille.

Interviewée en mai 2020 par le magazine Hello ! elle avait confié que Paloma souhaitait suivre ses traces et travailler dans l'industrie cinématographique : "Elle dessine, elle veut tourner des films, autant en tant que réalisatrice qu'en tenant le premier rôle, et elle écrit de bonnes pièces. Parfois, quand je lis son travail, j'ai très envie de produire ses histoires. Mais elle m'arrête et me dit qu'elle le fera elle-même quand elle sera plus grande." Une chose est sûre, la jeune fille sait déjà comment capter l'attention sur les tapis rouges.