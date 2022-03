Aya Nakamura : Stylée en pleine tempête de neige, avec Louise Bourgoin et Isabelle Huppert

Ce défilé Balenciaga prêt-à-porter automne-hiver 2022-2023, Demna Gvasalia l'avait dédié au peuple ukrainien. Le créateur d'origine géorgienne s'est lui même souvenu de la guerre civile de 1993, qui opposait trois camps (le Conseil d'État géorgien d'Edouard Chevardnadzé, les forces partisanes de l'ancien président Zviad Gamsakhourdia et les indépendantistes pro-russes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud) et a déchiré son pays natal. "La guerre en Ukraine a réveillé la douleur d'un vieux traumatisme qui dort en moi depuis 1993, quand la même chose est arrivée dans mon pays et que je suis devenu un éternel réfugié", a-t-il écrit dans une note à l'intention de ses invités.

Parmi ses convives, figuraient également l'héroïne de la série Euphoria, Alexa Demie (une cinquième, après les présences de Jacob Elordi, Maude Apatow, Dominic Fike et Zendaya aux défilés Saint Laurent et Valentino), DJ Snake, ainsi que les rappeurs A$AP Ferg, Lil Baby, Polo G et Roddy Ricch.

La Fashion Week parisienne prendra fin ce mardi 8 mars 2022. Le bal des stars vit déjà ses dernières heures !