Aya Nakamura maman : la chanteuse dévoile de tendres moments avec bébé

A la surprise quasi générale, la populaire Aya Nakamura annonçait le 6 janvier dernier être devenue maman pour la deuxième fois, d'une petite fille au prénom toujours tenu secret. Un bébé, fruit de ses amours avec le producteur Vladimir Boudnikoff, qu'elle évite de trop exposer sur les réseaux sociaux. Toutefois, la star âgée de 26 ans n'a pas résisté à dévoiler quelques moments de son intimité de maman.

Dans la story de son compte Instagram, ce mardi 8 février, Aya Nakamura a ainsi dévoilé une photo de son bébé confortablement installé dans un transat balancelle, le visage habilement caché par un émoji. "Dodo time", a sobrement commenté l'interprète des tubes Copines, Djadja ou encore Pookie que l'on pouvait voir avec une paire de Crocs aux pieds ! Est-ce qu'elle arrive à se reposer en ayant un nouveau-né à la maison ? Si tel est le cas, elle peut partager ses conseils à sa consoeur Coeur de Pirate, elle aussi jeune maman mais épuisée !

La veille, c'était sur son compte Snapchat qu'Aya Nakamura dévoilait à ses fans un tendre moment passé avec sa petite fille, laquelle était alors posée contre sa poitrine pour un petit câlin. Nul doute qu'elle essaye aussi de ne pas oublier sa fille aînée, Aïcha (4 ans), qui doit sans doute être heureuse d'être devenue grande soeur.

Aya Nakamura, dont le dernier titre intitulé Bobo est sorti au printemps, continue de faire parler d'elle dans l'industrie musicale même si, pour le moment, elle est surtout à la tâche avec son bébé. La jeune femme s'est offert la couverture du magazine Vogue en novembre dernier et, en ce mois de février, elle a pu lire les propos élogieux de son confrère Stromae à son égard. "Elle a cassé les frontières et mène bien sa barque depuis en vendant beaucoup de disques. Son succès a stimulé mon côté compétiteur", a ainsi confié le chanteur belge en plein come back au magazine Télérama. Des propos qu'Aya Nakamura n'a pas manqué de partager sur Instagram, non sans fierté. Bientôt le duo entre les deux populaires artistes ?