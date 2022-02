Coeur de Pirate maman épuisée : elle dévoile sa surprenante technique pour faire dormir bébé !

A 32 ans, Coeur de Pirate - de son vrai nom Beatrice Martin - est l'heureuse maman de deux enfants. Après avoir eu Romy (née en 2012), la star est aussi devenue la mère d'un petit Arlo, né en janvier dernier. Et, depuis qu'elle est rentrée à la maison, tout n'est pas rose ! Sur Instagram, elle n'hésite pas à se montrer d'une franchise totale sur la vie avec un nouveau-né.

Coeur de Pirate, qui aime partager avec ses fans les coulisses de cette seconde grossesse, a publié une vidéo dans la story de son compte Instagram lundi 31 janvier. La mine fatiguée, bébé dans les bras, l'interprète du tube Comme des enfants indique à ses followers que son manque de sommeil devient criant. Alors, pour endormir bébé et essayer de reprendre des forces, elle a trouvé une surprenante technique. "Je sais pas pourquoi mais j'ai dû chanter le best of de Lady Gaga à 5 heures du matin sinon mon nouveau-né hurlait", précise la chanteuse. Et, visiblement, cela a fonctionné pour le calmer !

Le petit Arlo, fruit de son histoire d'amour avec son nouveau compagnon Marc Flynn, serait-il plus sensible aux sons pop de la chanteuse américaine qu'au répertoire de sa propre maman ? En tout cas, bébé semble au moins bien aimer la voix de la chanteuse, qui elle aimerait sans doute que tout le monde la mette en veilleuse à la maison pour qu'elle puisse reprendre des forces. Coeur de Pirate, comme toutes les jeunes mamans, souffre d'un manque flagrant de sommeil et elle préfère en rire... Sur son compte, elle a notamment partagé une photo promo d'elle, allongée au sol et, en légende, elle écrit : "J'ai pas fait depuis 2 semaines." Souhaitons-lui que bébé fasse rapidement ses nuits !

Coeur de Pirate doit normalement retrouver ses fans d'ici quelques semaines. La populaire chanteuse doit remonter sur scène en mars prochain, d'abord au Canada. Elle reviendra ensuite voir ses fans français à partir du mois de septembre. L'occasion pour la star de continuer à défendre son dernier album intitulé Impossible à aimer.