Coeur de Pirate maman : tendre photo de bébé à la maison avec son amoureux, mais des nuits difficiles...

A 32 ans, Beatrice Martin dite Coeur de Pirate est la maman de deux enfants. Elle a donné naissance à un petit garçon prénommé Arlo, le 16 janvier 2022. Après avoir passé quelques jours à la maternité à Montréal, période pendant laquelle son hygiène personnelle en a pris un coup, la chanteuse a pu rentrer à la maison avec bébé.

Sur Instagram, où elle a documenté sa grossesse et où elle dévoile désormais sa nouvelle vie de maman de deux enfants, Coeur de Pirate a partagé de nouvelles publications. L'interprète des tubes Comme des enfants et Oublie-moi a notamment mis en story une adorable photo du petit Arlo endormi sur le canapé, son chien à ses côtés. La star québécoise a ensuite dévoilé une petite vidéo sur laquelle on peut voir son nouveau compagnon Marc Flynn tenir bébé entre ses bras, ce dernier en plein sommeil. Mais, de son côté, l'artiste semble avoir mis du temps à trouver le sommeil, en témoigne son partage d'une image sur laquelle on peut voir une mère les yeux grands ouverts pendant que son enfant dort avec écrit en légende "Dormez quand bébé dort." De toute évidence, les nuits sont courtes en ce moment.

Coeur de Pirate retrouve tous les aspects un peu moins sympas de la vie avec un nouveau-né, elle qui avait mis cela derrière elle depuis quelques années. En effet, de son mariage passé avec le tatoueur français Alex Peyrat elle était devenue la maman de Romy, née en 2012. Avec sa grande fille, elle partage une véritable complicité et celle-ci va devoir désormais apprendre à partager sa maman avec un petit frère.

Heureuse, mais les larmes aux yeux depuis qu'elle a accouché, Coeur de Pirate savoure cette nouvelle maternité après avoir partagé son impatience. "Les derniers moments à partager mon corps avec quelqu'un d'autre. Je me sens privilégiée d'avoir pu vivre ça, car je sais que beaucoup de gens luttent pour cela de diverses manières. Cela a été beaucoup de découvertes de soi et d'évolution à une époque où tout est incertain. A bientôt mon pote", écrivait-elle sur Instagram il y a quelques semaines.