Coeur de Pirate en couple : elle a retrouvé l'amour, photo avec son nouveau chéri

Pour Coeur de Pirate, l'année 2020 ne sera finalement pas si mauvaise malgré la pandémie de coronavirus. Non contente de s'être lancée dans un nouveau défi professionnel, la chanteuse a aussi retrouvé l'amour. La star âgée de 31 ans s'est confiée sur Instagram.

Début décembre, sur son compte suivi par 319 000 fans, Coeur de Pirate a posté une photo d'elle en compagnie d'un charmant jeune homme, brun et barbu. En légende, l'interprète du tube Comme des enfants écrit : "365 jours après notre première sortie qui a fini par devenir un rencard." La chanteuse a tagué son nouvel amoureux, un certain Marc Flynn. Sur les réseaux sociaux, on découvre qu'il est barman et qu'il travaille désormais au restaurant Mano Comuto, à Montréal.

Quelques jours plus tôt, Coeur de Pirate avait déjà posté une photo du nouvel homme de sa vie à l'occasion de son anniversaire. "Joyeux anniversaire à l'homme qui m'a fait oublier que j'étais une personne difficile à aimer. Ce n'était vraiment pas une année facile, mais tu t'en sors tous les jours. Je suis heureuse de voir ton courage, ton ambition et ton empathie grandir au fil du temps. Merci d'avoir accepté d'aller chez Home Depôt avec moi la première fois. À beaucoup d'autres anniversaires ! Je t'aime", écrivait-elle alors.

Si leur romance était restée assez discrète, les fans de Coeur de Pirate avaient pu constater que la jeune femme avait plusieurs fois posté par-ci par-là des photos ou vidéos d'elle en compagnie de Marc et de son adorable chien. Cette nouvelle histoire d'amour doit faire le plus grand bien à la chanteuse, laquelle a connu plusieurs échecs sentimentaux. Elle a divorcé de son mari Alex Peyrat, père de sa fille Romy (8 ans), et a rompu avec la chanteuse transgenre Laura Jane Grace.