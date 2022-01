Coeur de pirate maman : elle ne peut plus s'arrêter de pleurer

Coeur de Pirate a aussi partagé des vidéos et clichés d'elle avec son fils dans les bras ou de la jeune Romy portant tendrement son petit frère. Forcément, les larmes ne sont jamais loin mais évidemment, elles ne sont que la preuve de ce tout nouveau bonheur que la vie lui a apporté.

Avant de trouver de la stabilité auprès de Marc Flynn, Coeur de Pirate a partagé la vie de Fabrice Riballier, l'un des membres du groupe Naive New Beaters et celle d'Alex Peyrat, tatoueur français, le père de sa fille Romy. Le couple s'est même marié en 2012 jusqu'à un point de non retour et un divorce quelques années plus tard. Entre temps, Coeur de Pirate a fait son coming-out queer et a vécu une idylle avec la chanteuse Laura Jane Grace. Quelques mois plus tard, elle s'est remariée avec son ex-époux Alex Peyrat. Cette seconde tentative aura été vaine puisque Béatrice Martin, de son vrai nom, poursuit finalement sa route avec Marc Flynn.