Coeur de Pirate maman pour la 2e fois : photo drôle à la maternité et révélations sur son hygiène

La chanteuse Coeur de Pirate est devenue maman d'un petit garçon, prénommé Arlo, né le 16 janvier. Sans doute sur un petit nuage depuis la naissance de bébé, l'artiste garde tout de même son humour bien à elle. Ainsi, elle a amusé ses followers sur Instagram, lundi 17 janvier, par une publication décalée.

Sur son compte, l'interprète des tubes Comme des enfants et Oublie-moi a posté un selfie d'elle et d'un homme que l'on imagine être son compagnon - Marc Flynn -, dans la salle de bain de sa chambre de la maternité, à Montréal. En légende, elle écrit : "On s'est pas lavés depuis 3 jours, je porte une couche pour adultes, tout va bien. (Blagues à part, un énorme merci au personnel de l'unité des naissances du CHUM, on a tellement bien été accompagnés, j'ai tellement aimé ma médecin, les infirmières, les préposés, bref, merci)." Nul doute que la chanteuse devrait prochainement pouvoir sortir de la maternité avec bébé pour rentrer à la maison.

Coeur de Pirate, qui avait documenté l'évolution de sa grossesse sur Instagram en dévoilant notamment quelques jolies photos de son baby bump, était déjà maman d'une grande fille prénommée Romy (9 ans). Un premier enfant né de son mariage passé avec le tatoueur français Alex Peyrat ; par la suite elle a fréquenté la chanteuse transgenre américaine Laura Jane Grace.

Cette seconde grossesse, Coeur de Pirate - de son vrai nom Béatrice Martin - l'a vécue avec émotion et joie. Sur Instagram, elle avait ainsi posté un message destiné à son futur bébé : "Les derniers moments à partager mon corps avec quelqu'un d'autre. Je me sens privilégiée d'avoir pu vivre ça, car je sais que beaucoup de gens luttent pour cela de diverses manières. Cela a été beaucoup de découvertes de soi et d'évolution à une époque où tout est incertain. A bientôt mon pote."

Aujourd'hui, la star va prendre le temps de s'occuper de son fils à la maison mais nul doute qu'elle n'oubliera pas ses fans ni la musique. Il faut dire qu'elle est devenue business woman en s'impliquant dans le rachat du label Dare to Care Records.