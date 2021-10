"J'ai fait face à beaucoup de haine" : Coeur de Pirate évoque sa relation avec une femme transgenre

Béatrice Martin, plus connue sous son pseudonyme Coeur de pirate, a subi un déferlement de haine transphobe lorsqu'elle a officialisé sa relation avec la chanteuse américaine Laura Jane Grace. Une période très difficile à traverser. Pour la première fois, elle a évoqué cet élan haineux et ses conséquences sur sa santé mentale dans le titre Dans l'obscurité tiré de son dernier album.

Questionnée par Métro, Coeur de pirate s'est souvenue de ce grand étalage de sa vie privée. À l'époque, il avait été révélé qu'elle avait quitté son mari pour vivre une histoire d'amour avec Laura Jane Grace, artiste et femme transgenre. Béatrice Martin faisait alors son coming out queer, recevant du soutien mais également les pires commentaires. "J'ai eu une relation avec une femme transgenre, il y a quelques années. Ça a été vraiment très difficile à traverser pour moi, publiquement. Moi, j'étais dans ma bulle d'amour. J'étais en couple avec quelqu'un et tout me semblait ok. Mais, j'ai fait face à beaucoup de haine de la part de pas mal de gens. Ça m'avait vraiment marquée", déplore-t-elle auprès de nos confrères belges.

Coeur de Pirate continuera toujours de se battre contre la transphobie, notamment avec ses textes nécessaires : "Je pense que c'est quelque chose auquel les gens de la communauté queer sont quotidiennement confrontés. C'est pour ça que c'est important de s'affirmer. Et j'avais besoin d'en parler en chanson, ce que je n'avais pas encore fait."

Tombée dans l'alcoolisme et la dépression, Béatrice Martin a mis plusieurs années à se reconstruire et parvient désormais à utiliser ses émotions dans ses textes. Elle continue d'être une maman irréprochable pour sa fille Romy (9 ans). Enceinte, l'artiste est actuellement en couple avec le barman Marc Flynn. Bébé devrait bientôt pointer le bout de son nez.