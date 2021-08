Coeur de Pirate est enceinte de son 2e enfant, elle dévoile son ventre déjà bien rond !

Elle a des petits papillons dans le ventre, et pas que ! Le lundi 16 août 2021, la chanteuse québécoise Coeur de Pirate - de son vrai nom Béatrice Martin - a annoncé qu'elle attendait un heureux évènement. Sur son compte Instagram, l'artiste de 31 ans a effectivement partagé une photo sur laquelle on découvre un petit ventre bien arrondi, dans une robe à sequins, pour dévoiler qu'elle est enceinte. "Side project prévu pour la fin janvier 2022, précise-elle. On est très contents. Et pour les gens bien intentionnés qui se demanderaient si je continue ma tournée, la réponse est oui."

L'année prochaine commencera donc en grande pompe et en musique ! Pour rappel, Coeur de Pirate a été couple avec le tatoueur français Alex Peyrat pendant de nombreuses années, malgré quelques allers-retours. Remariés en mars 2017, séparés depuis, les amoureux sont parents d'une petite Romy qui célébrera bientôt ses 9 ans (le 4 septembre 2021). La famille s'apprête donc à s'agrandir. Mais qui est donc le père de l'enfant ? Le nouveau compagnon de l'artiste, qu'elle affiche sur les réseaux sociaux depuis quelques mois seulement, est un charmant jeune homme brun et barbu, du nom de Marc Flynn, qui travaille au Café Entre-Deux de Montréal.