Coeur de Pirate : Session piano et duo avec Romy, qui lui ressemble tant

Chaque jour, les stars donnent de leurs nouvelles sur les réseaux sociaux. On sait par exemple que Kylie Jenner s'occupe avec des puzzles ou que Natasha St-Pier carbure au yoga. Coeur de Pirate, elle, chante. Au piano, l'artiste québécoise avait déjà écrit une chanson hilarante sur le confinement, rappelant les gestes barrières et incitant ses fans à rester chez eux.

Mercredi 25 mars 2020, Coeur de Pirate a encore chanté, cette fois avec sa fille Romy (7 ans). Ensemble, celles qui se ressemblent de plus en plus ont repris le tube Crier tout bas, issu de l'album Roses, sorti en 2015. "Salut, voici une chanson sur la dépression, mais qui parle aussi d'espoir, ça fait du sens aujourd'hui, j'ai voulu pleurer quatre fois, mais ça va aller. Merci Romy, voici le refrain de Crier tout bas, c'est toujours plaisant", écrit l'artiste de 30 ans en légende de cette adorable vidéo. L'occasion ici de découvrir le joli timbre de voix de la petite Romy et d'observer qu'elle a bien grandi. Une séquence déjà visionnée près de 118 000 fois.