Coeur de pirate confinée : sa chanson parfaite sur le coronavirus

Face au Covid-19 et au confinement total, chacun a sa manière de s'occuper. Si certains visionnent l'intégralité du catalogue Netflix, trient leurs papiers administratifs et font deux fois le ménage dans l'appartement, d'autres improvisent des projets plus créatifs. L'artiste Coeur de pirate a mis en ligne une petite chanson mardi 17 mars 2020, dans laquelle elle incite les plus jeunes à respecter les gestes barrières.

"Yo les jeunes ! Voici une chanson pour vous rappeler que même si vous avez pas de symptômes, c'est important de respecter les directives lancées par notre gouvernement pour se protéger les uns les autres ! Coeur sur vous !", écrit Coeur de pirate en légende de cette vidéo, où elle chante au piano dans un studio.

"Je sais que tu n'es pas à risque et que tu veux voir tes amis. Mais si tu le fais, des gens vont mourir. Même si tu n'as pas de symptômes, tu peux pourrais porter le génome qui fait que tu peux plus me voir en show. Jette tes mouchoirs, tousse dans ton coude. Écoute tes parents, ils ont peut-être pas tout le temps raison, mais là, c'est important. Donc lave tes mains, c'est pour ton bien. On ne niaise pas, french pas ton voisin. Protège les autres parce que l'été s'en vient", chante l'artiste québécoise, amusée.

Une chansonnette qui a déjà été écoutée plus de 140 000 fois. Olivier Dion s'est même proposé pour l'aider. "On fait un duo si tu veux (chacun de notre bord)", écrit-il dans les commentaires.

Au même titre que certains pays d'Europe, le Canada fait aussi face à la pandémie de coronavirus. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, dont l'épouse est infectée, a appelé son peuple à rester confiner afin de limiter l'épidémie, qui fait déjà 600 contaminés locaux.