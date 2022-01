Coeur de pirate est à nouveau maman ! Première photo du bébé, au prénom original

Coeur de pirate semble désormais épanouie, elle qui a connu des hauts et des bas dans sa vie personnelle. D'abord mariée au père de sa fille, le tatoueur français Alex Peyrat, la chanteuse a ensuite annoncé en 2016 être queer et en couple avec une femme transgenre. Une relation qui n'a pas duré longtemps, puisque l'interprète du titre Comme des enfants s'est remariée avec Alex Peyrat en 2017, avant une nouvelle rupture douloureuse. Elle a ensuite refait sa vie avec Marc Flynn, un charmant jeune homme brun et barbu, qui travaille au Marché Entre-Deux (café et caviste) de Montréal.

"Joyeux anniversaire à l'homme qui m'a fait oublier que j'étais une personne difficile à aimer, plaisantait-elle en décembre 2020. Ce n'était vraiment pas une année facile, mais tu t'en sors tous les jours. Je suis heureuse de voir ton courage, ton ambition et ton empathie grandir au fil du temps. Merci d'avoir accepté d'aller chez Home Depot avec moi la première fois. À beaucoup d'autres anniversaires ! Je t'aime."