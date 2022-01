Coeur de Pirate enceinte : dernière photo de son ventre avant l'accouchement

Son actualité musicale, sa relation avec Marc Flynn, sa vie de maman : Coeur de Pirate partage beaucoup avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Elle leur permet également de suivre l'évolution de sa grossesse. La chanteuse enceinte de son deuxième enfant a posté un dernier selfie, avant son accouchement imminent.

Coeur de Pirate (de son vrai nom Béatrice Martin) compte plus de 332 000 abonnés sur Instagram. 332 000 internautes à qui elle avait annoncé être enceinte en août 2021, et qu'elle informe du rapprochement du dénouement de sa grossesse. La jolie Québécoise de 32 ans donnera très bientôt naissance à son deuxième enfant. Elle a exprimé son impatience en publiant un selfie pris face à un miroir.

"Les derniers moments où je partage mon corps avec quelqu'un d'autre. Je me sens privilégiée d'en être capable, sachant que beaucoup de gens ont des difficultés à différents niveaux. C'était beaucoup de découverte de soi et de maturation à un moment où tout est incertain. On se voit bientôt, mon pote", écrit Coeur de Pirate. La jeune femme porte un débardeur noir relevé, révélant ses nombreux tatouages et son ventre volumineux.